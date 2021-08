I 20th Century Studios hanno finalmente annunciano i dettagli ufficiali del reboot diche è in fase di post-produzione per la piattaforma streaming

Il film, intitolato Home Sweet Home Alone (un titolo che gioca su quello originale Home Alone), approderà in streaming su Disney+ il 12 novembre.

Nel cast troviamo Archie Yates (Jojo Rabbit), Rob Delaney (Deadpool 2), Ellie Kemper (The Office), Ally Maki (Toy Story 4), Chris Parnell (Saturday Night Live), Aisling Bea (Living with Yourself), Pete Holmes (Crashing) e Timothy Simons (Veep).

Three months until we’re #HomeSweetHomeAlone. The all-new Original Movie starts streaming November 12 on @DisneyPlus starring Ellie Kemper, Rob Delaney, Archie Yates, Aisling Bea, Kenan Thompson, Tim Simons, Pete Holmes, Devin Ratray, Ally Maki, and Chris Parnell. (2/2) pic.twitter.com/WWLLh4into — 20th Century Studios (@20thcentury) August 12, 2021

Il film è diretto da Dan Mazer (regista di Nonno scatenato) e basato su una sceneggiatura di Mikey Day (La Piccola Boss). La storia segue due coniugi che devono fare i conti con un ragazzino che ha rubato qualcosa dalla loro casa. Il piccolo si chiama Max ed è descritto in questi termini: