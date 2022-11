Mamma, ho riperso l’aereo: Joe Pesci sostiene di aver riportato gravi ustioni durante le riprese

Joe Pesci è tornato a parlare delle riprese di Mamma, ho riperso l’aereo: mi sono smarrito a New York sostenendo di aver riportato “gravi ustioni” durante le riprese di una delle sequenze più memorabili.

Come raccontato a People:

Oltre agli scontati lividi, bernoccoli e dolori generali che si associano a quel tipo di umorismo fisico, ho riportato ustioni gravi alla testa per la scena in cui il cappello di Harry prende fuoco. Fortunatamente c’erano degli stuntman professionisti che facevano le cose serie.

Ha poi parlato della possibilità di realizzare un altro film:

Anche se mai dire mai, credo sarebbe difficile recplicare non solo il successo, ma anche l’innocenza dei film originali. Viviamo in un’epoca diversa oggi, gli atteggiamenti e le priorità sono cambiate in 30 anni.