Durante un’ intervista in compagnia di Dave Bautista per la promozione di, Stellan Skarsgård ha parlato della possibilità di girare un terzo film di

“Ci sono voluti 10 anni tra il primo e il secondo, se ci vorranno altri 10 anni per il terzo, sarò morto. Temo di non riuscire ad arrivarci” ha commentato l’attore che si è detto più che propenso a tornare in un altro film.

Ha poi ricevuto sostegno dal collega Bautista, che si è detto certo che presto avrà notizie.

“Sì, magari ci sarai anche tu, Dave” ha ribattuto Skarsgård. “Ne abbiamo parlato, voglio ballare con David su un’isola in Grecia“.

Ricordiamo che l’anno scorso, intervista dal Daily Mail, la produttrice Judy Craymer aveva affermato di essere convinta che presto sarebbe stato realizzato un terzo film della saga, e che il materiale musicale originale sarebbe già a disposizione (quattro canzoni inedite scritte da Benny Andersson e Bjorn Ulvaeus per il concerto virtuale ccon Agnetha Faltskog e Anni-Frid Lyngstad).

A quanto pare la Craymer voleva pensarci proprio nei mesi critici del Covid-19:

Dovevo iniziare a ragionarci in questi mesi, ma poi questa vicenda del Covid mi ha rallentato molto. Penso che un giorno verrà realizzato un altro film, perché questa storia è stata pensata per essere una trilogia, vedrete. So che la Universal vorrebbe ci lavorassi.

Oltre ai due film Mamma Mia! e Mamma Mia! Ci risiamo, che hanno incassato complessivamente 1 miliardo di dollari, Judy Craymer 21 anni fa ha prodotto il musical originale di West End, che è stato in grado di incassare oltre 4 miliardi di dollari.