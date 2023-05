A che punto è lo sviluppo di Mamma mia 3? La produttrice Judy Craymer ne ha di recente parlato con Deadline spiegando che è ancora molto presto.

“Siamo ancora nelle fasi preliminari” ha spiegato, sottolineando di aver trovato un’idea per far tornare tutti i personaggi dei film precedenti. La produttrice ha precisato però che al momento non c’è nulla di ufficiale: “Non voglio fare il passo più lungo della gamba, ma so che abbiamo una trilogia tra le mani“.

Ha poi aggiunto: “Abbiamo una storia e Meryl [Strep] dovrebbe tornare, lo credo fermamente. Se la sceneggiatura fosse giusta, tornerebbe, perché ha adorato tanto interpretare Donna“.

Con un budget di 50-70 milioni di dollari, i primi due film di Mamma mia hanno incassato rispettivamente 694,4 milioni e 395 milioni di dollari in tutto il mondo.

