Mamma mia!, Amanda Seyfried rivela chi ha sempre sperato fosse il padre del suo personaggio

In Mamma mia!, Amanda Seyfried interpreta la giovane Sophie, che invita al suo matrimonio tre uomini che hanno frequentato la madre nel periodo del suo concepimento, per scoprire chi tra di loro sia il suo vero padre. Il film però, né il suo sequel uscito nel 2018, rivela mai chi, tra Bill (Stellan Skarsgård), Harry (Colin Firth), e Sam (Pierce Brosnan) sia effettivamente quello giusto. In un’intervista video con Vanity Fair, l’attrice ha però ammesso di aver sempre sperato che questo fosse Bill. Parlando di una scena con Skarsgård, racconta:

È uno dei momenti più puri del film, perché c’è molto orgoglio in Stellan, ma anche molto shock e paura, ma anche la piena accettazione in un lasso di tempo così breve. È un momento di perfetta quadratura del cerchio. È bellissimo. È anche divertente. Dal punto di vista comico è anche molto abile. E credo che, grazie a questo momento, ho sempre sperato segretamente che fosse Stellan il suo vero padre. Bill, mi dispiace. Era la persona che sembrava meno propensa ad avere figli. E, credo, dalla realizzazione all’accettazione. C’è una scena che è stata tagliata con una canzone che si chiama Name of the Game. La cantiamo insieme e io lo imploro una cosa simile a “Qual è il nome del gioco?” e amo davvero quel momento con lui. Ci siamo divertiti molto. Siamo diventati molto uniti. Abbiamo fatto un film, io e Stellan, subito dopo, dove lui interpretava il mio ragazzo [Tradire è un’arte – Boogie Woogie, ndr].

Potete vedere il video dell’intervista qui sotto:

