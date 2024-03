Javier Bardem è sicuramente celebre per i suoi ruoli da villain: da Pablo Escobar in Escobar – il fascino del male ad Anton Chigurh in Non è un paese per vecchi. Quest’ultimo ruolo gli è valso anche un Oscar come miglior attore non protagonista.

Bardem ha però recitato anche in qualche commedia, è il caso ad esempio di Mangia prega ama con protagonista Julia Roberts. Proprio a proposito della sua co-star dice Bardem in un’intervista con Wired:

Era una delle prime volte in cui avevo l’opportunità di lavorare con una grande star ed ero molto nervoso. Lei era davvero collaborativa, di grande aiuto, generosa, divertente, un’attrice meravigliosa. Iniziavi a fare una scena con Julia e lei (schiocca la dita ndr) entrava nel giusto stato emotivo in un secondo. E tu pensavi: “Oh cavolo, mi ha preso alla sprovvista, okay.” E poi all’improvviso ne usciva e tornava a essere la persona carina che è. Era bellissimo vederlo accadere.

Mangia prega ama, uscito nel 2010 e diretto da Ryan Murphy, è basato sul libro autobiografico di Elizabeth Gilbert.

