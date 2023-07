L’attore, stand up comedian e podcaster Marc Maron ha rilasciato un’intervista a Comic Book in cui ha potuto parlare di un po’ di questioni collegate ai fumetti e relativi adattamenti cinematografici. Marc Maron, che in passato è stato molto critico verso i cinecomic, le pellicole dei Marvel Studios e i suoi fan – che ha definito come “fanatici religiosi indignati” – ha avuto una piccola parte in Joker di Todd Phillips ricevendo svariate critiche online per via della “scarsa coerenza” dimostrata.

Nella chiacchierata con Comic Book ha ribadito delle idee che aveva già espresso anni fa dalle pagine di NME spiegando che non avrebbe mai e poi mai rinunciato alla possibilità di apparire in scena insieme a Robert De Niro.

Ha anche spiegato che, anni fa, ha avuto dei trascorsi con i fumetti elencando i suoi preferiti:

Bene, è strano perché ho un passato molto breve ma significativo nel mondo fumetti per circa un paio di anni […] Per qualche motivo, quando ero a Boston alla fine degli anni ’80, mi sono interessato al primo fumetto di Hellblazer e al primo fumetto di Sandman, e poi attraverso quelli ho scoperto alcune cose di Frank Miller, Swamp Thing. C’è stato un momento in cui leggevo Hellblazer e Sandman in modo abbastanza compulsivo. E li ho ancora. Mi è piaciuto guardare la serie di Sandman su Netflix. La mia ragazza è una fanatica di Neil Gaiman, ho intervistato Gaiman al podcast. Di quel mondo mi piacce molto Hellblazer. La fantasia che è radicata in una sorta di realtà…

Sulle vecchie critiche alla Marvel e su Joker dice:

Non so molto di Marvel o DC, veramente. Ho parlato negativamente dei film Marvel, ma ho ricevuto molte critiche per aver fatto Joker, al che ho detto: “Sì, ma quella è la DC comics. È diverso. Sono gli underdog!”. Ma alla fine l’ho fatto perché avrei fatto una scena con [Robert] De Niro. Dovevo forse rifiutare? Solo per mantenere la mia integrità di fronte a un gruppo di fanatici dei fumetti? Non sono relegato a una particolare zona di fantasia. Non so molto dei film più grandi della DC, a meno che non sia un film di Batman in cui magari interpreto un personaggio umano: sarebbe una roba notevole.

Marc Maron commenta anche circa le opinioni di chi, online, afferma che sarebbe perfetto per interpretare Stan Lee in un film:

Ci sono state molte richieste per questa roba su Internet. Su Twitter, soprattutto. Penso all’apparenza simile, all’apparenza un po’ burbera e penso che potrei gestirlo come personaggio. Siamo entrambi ebrei. Penso che ci sia qualcosa degli uomini di questi “primi tempi” dei fumetti, specie in riferimento al background ebraico, di cui non si parla molto. Di quanti di loro erano ebrei e stavano creando queste mitologie. In realtà ho fatto una battuta su questo argomento nel mio ultimo spettacolo, cioè non l’ultimo, ma quello prima, riguardo alle somiglianze tra Iron Man e il Nuovo Testamento: sono entrambi stati creati nelle writer’s room di scrittori ebrei! Ho pensato che fosse divertente!

Cosa ne pensate? Se siete iscritti a BadTaste+ potete dire la vostra qua sotto!

FONTE: Comic Book

