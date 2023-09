La società di produzione Skydance (Top Gun: Maverick, Mission: Impossible Dead Reckoning, Heart of Stone) è al lavoro da anni sul progetto di un film d’azione e avventura ambientato al Triangolo delle Bermuda. Ora il film ha trovato il suo regista; stiamo parlando di Marc Webb. Conosciuto per la commedia con Joseph Gordon-Levitt 500 giorni insieme e i due film di The Amazing Spiderman, il regista uscirà il prossimo anno con il nuovo (e chiacchierato) film Biancaneve con Rachel Ziegler.

Bermuda è ancora agli inizi del suo processo di lavorazione, infatti non sono ancora stati scelti gli sceneggiatori. E la situazione non cambierà fino alla fine degli scioperi. Indiscrezioni affermano però che Marc Webb non parteciperà alla sceneggiatura come co-autore.

Ancora non si sa nulla nemmeno della trama, ma solo che avrà luogo nel famoso angolo di Oceano Atlantico in cui navi e aerei sembrano scomparire nel nulla.

FONTE: Deadline

