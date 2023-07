Variety ha pubblicato un interessante articolo dedicato ai compensi ricevuti dalle star per le pellicole alle quali hanno preso parte di recente e così possiamo apprendere che sia Margot Robbie con Barbie che Joaquin Phoenix con Joker 2 hanno visto un notevole incremento, rispetto al solito, nell’assegno che hanno potuto incassare.

Cominciamo da Margot Robbie che, per Barbie, ha guadagnato ben 12.5 milioni di dollari. Una cifra che non tiene conto di eventuali bonus che potrebbero spettare all’attrice, anche produttrice del lungometraggio, in base al raggiungimento di determinati traguardi al botteghino. Di sicuro, un’ulteriore testimonianza dell’ascesa verso lo stardom da parte dell’attrice che, per The Wolf od Wall Street di Martin Scorsese e Suicide Squad di David Ayer era stata pagata, secondo delle indiscrezioni mai effettivamente confermate, meno di un milione. Discorso diverso per Birds of prey per cui percepì (via Variety) fra i 9 e i 10 milioni.

Forte di un premio Oscar e di un botteghino superiore al miliardo di dollari (via Box Office Mojo), anche Joaquin Phoenix uscirà decisamente più abbiente dalla partecipazione a Joker 2. Se per il primo cinecomic aveva ricevuto un compenso di circa 4,5 milioni di dollari, per il secondo capitolo ne prenderà ben 20. Anche in questo caso, Variety specifica che si tratta di una cifra che non tiene conto di eventuali bonus e compensasioni.

Cosa ne pensate? Se siete iscritti a BadTaste+ potete dire la vostra qua sotto!

FONTE: Variety

Classifiche consigliate