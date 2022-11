Margot Robbie parla dell’email a Tarantino e della lezione appresa con Tonya: “Sono una brava attrice”

In occasione di una riflessione sulla sua carriera per il BAFTA Life in Pictures, in attesa dell’uscita di Babylon, Margot Robbie ha parlato non solo dell’impatto di Bombshell – La voce dello scandalo (come vi abbiamo raccontato qui) sulla sua vita, ma anche della lezione appresa con Tonya, il film del 2017 diretto da Craig Gillespie e scritto da Steven Rogers:

Tonya è stata la prima volta che ho visto un film e ho detto: “Ok, sono una brava attrice“.

Dopo questa presa di coscienza, l’attrice si è sentita “abbastanza brava” da sentirsi “pronta a contattare i miei idoli“. Tra questi c’era Quentin Tarantino, un regista con cui aveva sempre avuto il desiderio di collaborare.

L’attrice mandò un’email al regista e nel giro di poco tempo si ritrovò un’offerta per la parte di Sharon Tate in C’era una volta a… Hollywood.

