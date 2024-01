Con Barbie, Greta Gerwig e Margot Robbie hanno dato vita alla pellicola di maggiore incasso uscita nel corso del 2023, quella che, insieme a Oppenheimer di Christopher Nolan e a Super Mario della Nintendo, Illumination e Universal, ha contribuito a tenere vivo un botteghino che sembra ormai un po’ stanco dei vari cinecomic Marvel Studios e DC.

In un profilo che Variety ha dedicato alla Lucky Chap, la casa di produzione della star che, in aggiunta a Barbie, ha portato in sala – e in streaming su Prime Video – un’altra discussa pellicola, Saltburn di Emerald Fennell (LEGGI LA RECENSIONE), si è finito inevitabilmente a parlare della possibilità che, un giorno, Margot Robbie e Greta Gerwig si metteranno magari al lavoro su Barbie 2.

Un’ipotesi, questa, che al momento non viene presa in considerazione, per lo meno apertamente, da nessuno dei talent coinvolti. Margot Robbie spiega anzi che il suo desiderio è quello di realizzare un altro film audace e originale che abbia un impatto paragonabile a quello di Barbie.

È divertente constatare questa reazione istintiva al giorno d’oggi in cui tutti chiedono immediatamente di vedere un sequel. Non credo che fosse così 20 anni fa. Questo film non è stato concepito come una trilogia. È stato messo tutto in Barbie ed è così che lavora Greta. Lei finisce ogni film svuotata, sentendosi come se non potesse mai fare un altro film perché ha messo tutto quello che aveva in quello che ha appena finito. Quindi non so cosa ci vorrebbe per riempire di nuovo quella tazza. Per lei o per noi. Penso che anche la Warner sarebbe d’accordo. Non so nemmeno come potrebbe essere un altro film. Vogliamo realizzare altri film che abbiano l’effetto che ha avuto Barbie. Non so se deve per forza essere Barbie 2. Perché non potrebbe essere un’altra grande, originale, audace idea in cui coinvolgiamo un regista straordinario, un grande budget da utilizzare e la fiducia di un enorme conglomerato media alle spalle per divertirsi davvero? È questo che voglio fare!