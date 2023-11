L’onda rosa non si ferma e di Barbie si continua a parlare. Anche Margot Robbie, produttrice e attrice protagonista del film ha ancora tanto da dire su quello che è indiscutibilmente il più grande successo del 2023 e non solo.

Intervistata da AP Entertainment, l’attrice ha raccontato quello che ha imparato da questo film:

Penso che la morale più grande che ho imparato è che i film originali possono essere ancora dei grandi successi al box office. Non deve essere necessariamente un sequel o un prequel o un remake per avere successo, può essere completamente originale. E può avere comunque un grande budget. Solo perché c’è una protagonista femminile, poi, non significa che non possa interessare a tutti i tipi di spettatori, cosa che ancora molte persone pensano. Per questo è così importante che Barbie sia andato bene. In questo modo le persone in futuro potranno avere grandi idee originali e avere il budget per realizzarle.