Margot Robbie non conosceva la definizione di molestie sessuali prima di recitare in Bombshell

In occasione di una riflessione sulla sua carriera per il BAFTA Life in Pictures, in attesa dell’uscita di Babylon, Margot Robbie ha parlato dell’impatto di Bombshell – La voce dello scandalo.

Girare quel film è servito all’attrice per un motivo ben preciso:

Mi sono resa conto, da persona con una posizione nell’industria, economicamente indipendente, che non conoscevo la definizione di molestia sessuale, e lo trovo sconvolgente.

L’attrice ha spiegato che era piena d’orrore per quanto poco sapesse in materia, e che Bombshell le ha insegnato che le molestie sessuali “fioriscono nelle zone grigie”:

Roger Ailes o Harvey Weinstein hanno approfittato di quelle zone. La situazione non è in bianco e nero.

Ha poi parlato del suo personaggio, Kayla Pospisil, spiegando che visto l’argomento difficile era propensa costantemente a “scrollarsela di dosso”:

Non appena potevo smettere di essere Kayla, lo facevo.

Fonte: Variety