è attualmente impegnata nella promozione stampa di, la pellicola di James Gunn in cui riprende la parte di Harley Quinn, ed è proprio in un’intervista fatta con Entertainment Weekly che l’attrice ha parlato del futuro del personaggio:

Nella stessa ha intervista l’attrice ha rivelato che non sapeva che la sua Harley Quinn fosse stata data per morta nella Snyder Cut di Justice League:

Coooosa? Non lo sapevo [ridendo, ndr.], grazie per avermelo detto! Suppongo che sia un po’ come nei fumetti, no? Intendo coi film dell’universo DC. Scegli un fumetto e accade qualcosa, poi prendi quello dopo e magari quel personaggio è morto, magari è un’altra persona, magari ha un look completamente differente. Ogni film è una cosa a sé e credo si tratti di qualcosa che funziona sia nei film che nei fumetti del mondo DC. Non è come con la Marvel dove tutto è più collegato in maniera lineare, dove hai questa impressione di storie adiacenti, mondi e film che avvengono tutti allo stesso tempo. Per cui sì, ignoravo la questione, ma è una cosa che non cambia necessariamente quello che altra gente potrebbe fare con questo universo. Le decisioni di un regista non impongono necessariamente delle decisioni a quello che riprende le fila dopo trovandosi ad avere a che fare con quel mondo e quei personaggi, una cosa che trovo divertente. Pensi si tratti di un elemento attraente per i filmmaker che hanno a che fare col mondo della DC: c’è la possibilità di fare qualcosa di personale, come ha fatto James. Non doveva attenersi alla versione di David Ayer. Ha avuto l’opportunità di avere a che fare con questo mondo e di dare forma a qualcosa di suo.