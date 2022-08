Maria Bakalova protagonista e produttrice del film bulgaro Triumph

Secondo quanto riportato da Deadline Maria Bakalova (vista recentemente in Borat 2) tornerà presto in patria in Bulgaria per recitare in Triumph.

Il cast del progetto comprende anche Julian Kostov, visto di recente nella serie Netflix Tenebre e Ossa, Julian Vergov e Margita Gosheva.

I pluripremiati registi bulgari Kristina Grozeva e Petar Valchanov (The Father) dirigeranno il film di natura satirica ispirata agli eventi in ambienti militari negli anni ’90 all’indomani della caduta del comunismo. Maria Bakalova e Julian Kostov figureranno anche come produttori.

Le riprese del progetto sono attualmente in corso in Bulgaria.

Cosa ne pensate di questo progetto? Diteci come sempre la vostra nei commenti qua sotto!