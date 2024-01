Una commissione della città di Los Angeles ha votato per salvare dalla demolizione la casa di Brentwood di Marilyn Monroe. Si tratta dell’edificio che l’attrice comprò a 36 anni e in cui venne trovata senza vita. Edificio che avrebbe dovuto essere abbattuto lo scorso anno, secondo il volere del nuovo proprietario. Venne però tutto bloccato per permettere una valutazione sul merito da parte del Cultural Heritage Commission and City Council.

Ora, i 5 membri della commissione hanno votato affinché la casa non venga demolita, suggerendo invece che venga considerata un patrimonio storico e culturale.

Il Los Angeles Times ha riportato che la proprietà è stata acquistata nel 2017 per $7.25 milioni da Glory of the Snow LLC, controllata dal gestore di fondi speculativi Dan Lukas, per poi essere venduta a Glory of the Snow Trust per $8.35 milioni all’inizio di quest’anno.

FONTE: Deadline

