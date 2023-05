In una recente intervista Esquire, Mark Hamill ha parlato del perché non abbia mai condotto il Saturday Night Live.

Sebbene continui ad apprezzare il programma, l’attore ha una teoria sui motivi dietro la mancata conduzione.

“Allora, parliamone un attimo. Carrie [Fisher] lo condusse all’epoca con il cast originale. Ero al settimo cielo perché adoravo il programma, Carrie fu fantastica e la cose mi fece venir voglia di fare altrettanto” ha spiegato.

“Ma non è uno di quei casi in cui basta una telefonata del tuo agente per proporti. Sono loro a scegliere” ha aggiunto. “A me chiesero di condurre Fridays, che era la risposta di ABC al SNL. E credo, ma non ne sono sicuro, sono solo teorie, che potrebbe essere stato un fattore determinante nel non essere finito tra le grazie di Lorne Michaels“.

Ha allora concluso: “Va bene che non me lo chiedano, sono perfettamente felice di essere nel pubblico senza sentire la pressione di essere in tv in diretta“.

