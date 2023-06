Durante un’intervista a Sunday Morning per CBS News, Mark Hamill ha lasciato intendere di aver chiuso con il mondo di Star Wars. Dopo aver suggerito che la Lucasfilm punti a un recasting nel caso si decida di raccontare le gesta del giovane Luke, Hamill ha spiegato che non vede motivo di tornare.

“Mai dire mai, ma non trovo ragioni [per tornare]” ha spiegato. “Mettiamola così: hanno così tante storie da raccontare, che non hanno più bisogno di Luke. Ho fatto il mio tempo, va bene così, ma è abbastanza“.

Ecco l’intervista completa all’attore:

Cosa ne pensate delle parole di Mark Hamill su Star Wars?

