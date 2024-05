George Lucas ha sicuramente fatto la storia del cinema e lasciato il segno nell’industria cinematografica così come nel cuore di migliaia di fan in tutto il mondo, ma ancora di più ha segnato la vita di persone come Mark Hamill.

L’iconico volto di Luke Skywalker ha dedicato al cineasta un post Twitter per il suo ottantesimo compleanno, che potete trovare qui di seguito e che recita:

“Per George. Hai cambiato il mondo. Hai cambiato il cinema moderno. E hai cambiato la mia vita… PER SEMPRE”

For George: 🎂 You changed the world. You changed modern cinema. And you changed my life….. FOREVER. 🙏 ❤️-mh pic.twitter.com/niA9dTSJ8n — Mark Hamill (@MarkHamill) May 14, 2024

