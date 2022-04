, il leggendario interprete di Luke Skywalker nella saga di, è noto anche per la sua arguzia e l’ironia di cui dà spesso e volentieri dimostrazione sui social.

Cosa che è accaduta anche con un recente Tweet in cui Mark Hamill ha avuto la possibilità di condividere la sua opinione impopolare su Star Wars. Un’opinione di sicuro “scomoda e pericolosa” dato che sulla popolare piattaforma social l’attore scrive:

Lo Star Wars Holiday Special è stato poco apprezzato.

The Star Wars Holiday Special was under appreciated. https://t.co/krf6DAnh96 — Mark Hamill (@MarkHamill) April 6, 2022

Lo Star Wars Holiday Special è una delle produzioni più “controverse” collegate alla saga di George Lucas. Dopo essere stato proposto dalla CBS il 17 novembre del 1978, è stato poi “occultato” dalla Lucasfilm negli anni successivi come non fosse mai esistito (un pezzo è presente come easter egg nell’edizione Blu-Ray). Al progetto, che dura circa 90 minuti, partecipò l’intero cast di Una Nuova Speranza (a eccezione di Alec Guinness).

Lo Star Wars Holiday Special – che ovviamente non è presente in streaming nel catalogo di Disney Plus – raccontava la visita di Chewbacca al suo pianeta natale Kashiyyyk per festeggiare “il giorno della vita”. Ovviamente venne prodotto dopo l’enorme successo cinematografico del primo Guerre Stellari su proposta della 20th Century Fox. I produttori della saga diedero l’ok per l’impiego dei personaggi e del cast originale. Lucas ideò la storyline (poi rimaneggiata pesantemente e allungata dagli sceneggiatori), mentre la regia venne affidata a David Acomba, poi rimpiazzato Steve Binder per “divergenze creative”. Una cassetta pirata dello show è al centro di un segmento di White and Nerdy, celeberrimo brano di “Weird Al” Yankovic che potete vedere qua sotto.

Cosa ne pensate di questa opinione impopolare di Mark Hamill sulla saga di Star Wars? Se siete iscritti a BadTaste+ potete dire la vostra nello spazio dei commenti qua sotto!

Potete seguire la redazione di BadTaste anche su Twitch!