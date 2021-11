Il prossimo 5 gennaio, il film di Matthew Vaughn che fungerà da prequel alla saga di Kingsman, arriverà nei cinema dello stivale.

Durante un’intervista rilasciata a ScreenRant a margine della promozione stampa di Super Crooks, l’autore del fumetto originale da cui ha preso il via il franchise di Kingsman, Mark Millar, ha parlato del suo coinvolgimento nella saga citata.

Ecco le sue parole:

È abbastanza divertente perché, dato che sono sotto contratto con Netflix, lavoro solo a delle proprietà di Netflix. Chiaramente sono ancora co-proprietario di Kingsman e Kick-Ass ma dato che vengono realizzate da altre compagnie e non fanno parte dell’accordo con Netflix non ci lavoro. Mi limito a comparire come produttore esecutivo – che tradotto in termini pratici vuol dire che mi devono pagare perché sono -co-proprietario – ma non ci lavoro. Ovviamente li ho visti, ma non ho scritto una singola linea di dialogo per nessuno di loro. Cosa che è un po’ un peccato perché Matthew ed io siamo super amici, amiamo lavorare insieme, ma, ora come ora, lavoriamo per studi differenti, quindi speriamo di poter lavorare insieme in futuro. Tutto quello che ci limitiamo a fare prima di girare e telefonarci, chiacchierare un po’ e poi fare del gossip!