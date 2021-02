LEGGI ANCHE – Coronavirus, James McAvoy e Mark Rylance scendono in campo

Secondo quanto riportato da Deadline (Il ponte delle spie),(Maze Runner),(Prima di domani) e(Beast, Emma.) faranno parte del cast di, primo film da regista curato da, sceneggiatore di The imitation game.

Il film segue la storia di Leonard (Rylance), un sarto inglese che era solito confezionare abiti per la celebre Savile Row di Londra. Ma dopo una tragedia personale si ritrova a Chicago a gestire una piccola sartoria in una turbolenta zona della città dove realizza dei bellissimi vestiti per le uniche persone che se li possono permettere: una famiglia di gangster.

Il lungometraggio è basato su una sceneggiatura scritta dallo stesso Moore insieme a Johnathan McClain (Mad Men).

Il cast tecnico comprende Dick Pope (Mr. Turner) come direttore della fotografia, Gemma Jackson (Aladdin) come scenografa, William Goldenberg (Argo) sarà il montatore, mentre Zac Posen e Sophie O’Neill saranno i costumisti.

Negli ultimi anni abbiamo visto Mark Rylance in progetti come Il ponte delle spie, Il GGG – il grande ggigante gentile, Il processo ai Chicago 7 e in Ready Player One.

Cosa ne pensate di questo nuovo progetto? Diteci la vostra nei commenti qua sotto!