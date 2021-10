No Time To Die

, Daniel Craig e la loro “notte brava”, capitolo due.

Era inizio giugno e Mark Strong, in una chiacchierata fatta con Express che abbiamo riportato in questo articolo, raccontava di come anni fa, a causa di una notte brava con l’amico e collega Daniel Craig, era finito per “cannare” l’audizione per la parte di villain in un film della saga di James Bond. Si trattava di uno dei capitoli anni novanta interpretati da Pierce Brosnan.

Nel corso di una nuova intervista con il Guardian è tornato a parlare di questo aneddoto spiegando:

Avevo imparato le mie battute e mi sentivo molto sicuro a riguardo, anche perché quando avevo cominciato a fare delle audizioni non si dovevano imparare le battute, le leggevi semplicemente col regista. Ma la sera prima del provino sono uscito per una bevuta con Daniel, tutto questo accadeva prima che diventasse Bond. Solo che, sfortunatamente, sono finito per alzare un po’ troppo il gomito. E così me ne vado all’audizione il giorno dopo, sicuro del fatto che mi sarei ricordato tutto. Ma quando sono entrato nella stanza avevo il vuoto e non ho ottenuto l’ingaggio. È stato straziante.

Poi, commentando l’esperienza dell’amico nei panni dell’iconica spia, aggiunge:

Daniel Craig ha gestito tutto in maniera incredibilmente brillante. Non si può negare che quando vieni in qualche modo strappato dall’essere un bravissimo attore che fa principalmente dei film indipendenti grandiosi e ti viene affidato il ruolo di punta in un franchise così grane e riconoscibile, la pressione è enorme. Pensi sempre di volere la fama, ma poi ti ritrovi in questi show, tutti ti notano e ti ritrovi addosso i brutali occhi del mondo e non è una situazione semplice da sostenere.

