Gli attori di Hollywood non sono nuovi a trasformazioni drammatiche del proprio corpo per interpretare una parte: un esempio che conosciamo tutti è quello di, passato dall’essere pelle e ossa inai muscoli di Batman, ma recentemente ancheha rivelato di essersi sottoposto a un drastico cambiamento per il suo prossimo film,

Wahlberg è noto per ruoli d’azione nei film di Transformers o nel recentissimo Uncharted, parti per le quali ha ovviamente dovuto lavorare sulla sua forma fisica – e come non citare il suo ruolo nei panni di Micky in The Fighter. Ebbene, in Father Stu interpreterà Stuart Long: il film è la storia vera di un ex pugile che rischia di morire in un incidente d’auto. Colpito da miosite da corpi inclusi, una malattia muscolare degenerativa, Long decide di diventare un sacerdote cattolico ispirando le persone intorno a sé. Nel cast insieme a Wahlberg ci sono Mel Gibson (che interpreta suo padre) e Teresa Ruiz (che interpreta Carmen, una donna che aiuta Stuart a diventare sacerdote).

Intervistato da ET, Wahlberg ha raccontato di aver dovuto trasformare completamente il suo corpo per la parte, e di aver dovuto ammassare 14 chili in sei settimane. L’attore cinquantenne ha spiegato quello che ha dovuto fare:

Avevo solo sei settimane per mettere su circa 14 chili. Ho iniziato a mangiare 7000 calorie al giorno nelle prime due settimane, e successivamente 11000 calorie nelle ultime quattro settimane. Non è stato affatto divertente, tranne il primo pasto, che era sempre fantastico perché non avevo mangiato nulla prima. Ma dopo, quando ti senti già pieno e devi continuare a mangiare… alla mia età non è propriamente una cosa salutare da fare, provare a mettere tutto quel peso in così poco tempo.

Proprio per via dell’età, Wahlberg non ha voluto mangiare pizza, gelato e carboidrati per metter su peso in fretta, e ha cercato un metodo un po’ più “sano”, nutrendosi principalmente di uova, pancetta, patate, riso e olio di oliva:

Non è che mi sedevo sul divano e mangiavo pizza e gelato tutto il giorno. Ho cercato di fare qualcosa di più sano. Mangiavo una dozzina di uova e una dozzina di pezzi di pancetta, due patate al forno, una fiorentina, due ciotole di riso… e un bicchiere di olio d’oliva. Nelle prime due settimane ho mangiato soprattutto cibi altamente proteici. Nelle successive due settimane mi sono dedicato ai carboidrati. Poi le altre due settimane sono state dedicate a cibi ricchi di amidi e sale, per cercare di gonfiarmi il più possibile. Non è stato per niente divertente.

Wahlberg ha continuato a fare la sua normale attività fisica, “sfruttandola” per farsi venire ancora più fame:

Dovevo farmi venire appetito. Quindi cercavo di sollevare più pesi possibile per avere fame. Poi bevevo dei frullati fatti apposta per ingrassare. Ma non è stato divertente. Non c’è nulla di peggio di quando sei ancora sazio dal pasto precedente e devi mangiare ancora.

Nell’intervista con ET, l’attore ha anche parlato della sua fede, e di come educa i suoi quattro figli: