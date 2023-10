Impegnato nella promozione stampa del suo Killers of the Flower Moon, Martin Scorsese ha potuto commentare il fenomeno “Barbenheimer” nel corso di un’intervista con l’Hindustan Times.

Ammettendo di non aver ancora visto i due film, Martin Scorsese spiega che, dal suo punto di vista, l’uscita in contemporanea di queste due opere, Barbie di Greta Gerwig e Oppenheimer di Christopher Nolan, e la conseguente nascita del tormentone “Barbenheimer” ha dato vita alla proverbiale “tempesta perfetta” capace di creare un contesto estremamente positivo per le sale cinematografiche.

Credo che la combinazione di Oppenheimer e Barbie sia stata qualcosa di speciale. Mi è sembrata essere, anche se odio questa espressione, la tempesta perfetta. È successo nel momento giusto. E la cosa più importante è che le persone sono andate a vederli al cinema. Penso che sia meraviglioso.

Martin Scorsese, pur non avendo visto i due lungometraggi, è un grande fan di Nolan e ha lavorato con Margot Robbie, la protagonista e produttrice di Barbie, in Wolf of Wall Street. Ma il filmmaker è in qualche modo “collegato” al blockbuster basato sulla IP della Mattel dato che il direttore della fotografia di Killers of the Flower Moon è lo stesso di Barbie: parliamo di Rodrigo Prieto.

Gli sono calzate a pennello: un film con un intrattenimento così elevato, fatto solo di colori vivaci, e uno con tanta severità e forza, sostanzialmente basato sulla pericolosità della fine della nostra civiltà. Impossibile trovare due film più diametralmente opposti di così ai quali lavorare! Offre una speranza per un cinema diverso che possa emergere, diverso da ciò che è successo negli ultimi 20 anni, a parte il grande lavoro fatto nel cinema indipendente.

Killers of the Flower Moon è un’esclusiva per l’Italia Leone Film Group in collaborazione con Rai Cinema. Il film uscirà nelle sale italiane il 19 ottobre con 01 Distribution, in contemporanea con l’uscita mondiale.

