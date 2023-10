Killers of the Flower Moon è finalmente arrivato nei cinema e, per festeggiare l’uscita del suo kolossal, Martin Scorsese ha voluto anche celebrare i 50 anni di collaborazioni e i 10 film fatti insieme a Robert De Niro.

Lo ha fatto postando, su Instagram, una foto dal set di Killers of the Flower Moon in cui lo vediamo ritratto insieme al leggendario attore:

Un tema, quello dell’amicizia fra Martin Scorsese e Robert de Niro nata quando avevano 16 anni, affrontato anche in un’intervista in cui leggiamo:

Ci eravamo un po’ persi di vista. Non sapevo che volesse recitare e lui non sapeva che avevo iniziato a dirigere… [poi] abbiamo scoperto che eravamo attratti dagli stessi argomenti, dagli stessi conflitti psicologici ed emotivi nelle persone, nei personaggi e in noi stessi. Si è sviluppata una certa fiducia reciproca. È l’unica persona ancora in vita fra quelle che conosco che sa da dove veniamo, da ragazzi, da giovani. Quindi la parola chiave per noi è fiducia, senza paura e meno vanità. Dopo aver vinto l’Oscar per Il padrino II era molto potente, ma anche allora c’era sempre il pericolo che lo studio ti togliesse il film. Non c’era nulla come avere il final cut per me in quel periodo. Inevitabilmente, l’attore avrebbe obbedito allo studio. Ma questo ragazzo non avrebbe agito in quel modo, sarebbe rimasto con te. E dunque avevo questo potere. Era protettivo nei miei confronti e nei confronti del film.