A margine della sua presenza al festival di Berlino, dove riceverà l’Orso d’oro alla carriera, Martin Scorsese ha risposto a qualche domanda che gli è stata fatta da Deadline.

In particolare, vogliamo qua soffermarci su quello che l’acclamato filmmaker ha detto in merito alle sue collaborazioni con Robert De Niro e Leonardo DiCaprio e quelle sul futuro del cinema.

Le collaborazioni coi fidati De Niro e DiCaprio

Il mio viaggio è ancora in corso e non osservo retrospettivamente la mia carriera. Ovviamente le mie collaborazioni con Bob De Niro e Leo DiCaprio sono state estremamente preziose per me. Così come lo è stata quella con Thelma Schoonmaker dal 1980. Potrei citare altre persone. Avere quel tipo di relazioni, basate sulla fiducia e sull’amore… ha significato tutto per me. Per quanto riguarda le lezioni imparate, penso di essere ancora in fase di apprendimento.

Il futuro del cinema

Non nutro timore per il futuro del cinema. Gli strumenti stessi del fare cinema sono diventati molto più accessibili per i giovani. L’importante è differenziare il fare cinema basato sull’amore per il cinema con il “fare un film” come affermazione o come il provare a fare il regista come scelta di carriera. Al momento, c’è un’enorme enfasi sul business, il box office, la tecnologia, l'”impatto” di questi elementi e via discorrendo.Solo che queste cose non hanno davvero nulla a che fare con l’atto creativo del fare cinema. Suppongo che sarà un’attività un po’ più solitaria di prima, decisamente più difficile per un po’. Ma il cinema sopravviverà. Non è qualcosa che può essere distrutto.

FONTE: Deadline

