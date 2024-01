Killers of the Flower Moon

Da Gangs of New York del 2002 al più recente Killers of the Flower Moon, Martin Scorsese e Leonardo DiCaprio hanno collaborato insieme per ben sei volte e non è certo un mistero che il regista premio Oscar nutra una grande stima per la star.

E nell’accettare i premi per il Miglior film e la Miglior regia attribuiti a Killers of the Flower Moon dalla National Board of Review, Martin Scorsese ha voluto ricoprire di lodi e complimenti anche Leonardo DiCaprio, assente dalla serata in quanto impegnato sul set del nuovo film di Paul Thomas Anderson (ECCO I DETTAGLI).

È IndieWire a proporre la trascrizione del discorso del filmmaker in cui, fra le altre cose, definisce DiCaprio come “uno dei più grandi attori della storia del cinema”:

Non poteva essere presente stasera per una buona ragione. È impegnato nella preparazione del nuovo film di Paul Thomas Anderson. All’epoca, Bob De Niro mi parlò di Leonardo DiCaprio dopo aver lavorato insieme a lui in Voglia di ricominciare. Mi disse “Devi lavorare con questo ragazzo un giorno”. E in quel periodo, De Niro non mi raccomandava mai nessuno. In 23 anni, abbiamo fatto sei film insieme. Ho fiducia in lui. So di poter contare su di lui. La sua immersione nel processo di creazione del personaggio che cerca di inserirsi nella storia è completa. Il suo coraggio è qualcosa che mi dà energia quando giro un film. Effettua una ricerca folle e incessante di ciò che potrebbe essere la verità di ogni personaggio che interpreta. È un genio del cinema, dico davvero, e puoi vederlo dal suo viso. Puoi vederlo non solo attraverso gli occhi: ha proprio il volto da cinema. Non deve dire una parola. È tutto lì. Puoi vederlo in tutti i film che ha fatto andando dal già citato Voglia di ricominciare al meraviglioso Buon compleanno Mr. Grape, fino allo straordinario Redivivo.

Poi aggiunge:

Quando abbiamo fatto insieme The Aviator The Departed, ho avvertito una sorta di rinascita della mia stessa energia, e per certi versi Killers of the Flower Moon rappresenta il culmine di tutto quel lavoro fatto insieme. Fino alla fine del film, quando è sul banco dei testimoni. Sapevo che potevo solo tenere la telecamera su di lui e non tagliare perché sapevo che avrebbe trasmesso tutto quello che c’era in quel momento decisivo. Abbiamo fatto una sola ripresa e mi sono commosso sul set perché c’era tutto in quella scena. Una sola ripresa, in cui lo vedo scavare sempre più a fondo nei recessi di un’esperienza umana che molti di noi non riescono nemmeno a sopportare, riconoscendo la debolezza e le illusioni di questo uomo nel film. Lo odiate, ma tendete anche ad amarlo… tutte le contraddizioni di ciò che significa essere umano. Sono davvero sicuro che lui è uno dei più grandi attori della storia del cinema. Gli sono grato per tutto.

Dopo il passaggio in sala lo scorso ottobre, Killers of the Flower Moon sarà disponibile su Amazon Prime Video dal prossimo 26 gennaio. Trovate tutte le informazioni sul film nella nostra scheda!

