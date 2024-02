Martin Scorsese ha partecipato come ospite, in collegamento da remoto, a Che tempo che fa, la celebre trasmissione di Fabio Fazio.

Durante il suo intervento, Martin Scorsese ha toccato svariate questioni come la sua ultima fatica cinematografica, ovvero Killers of the Flower Moon, all’incontro con Papa Francesco passando per il rapporto con Robert De Niro e quello con Leonardo DiCaprio. Il regista ha detto cose sulle quali torneremo poi e che, comunque, non risulteranno del tutto inedite a chi ha seguito con assiduità

Ma ha anche potuto scherzare circa l’essere diventato una star di TikTok grazie ai video diffusi sulla piattaforma da sua figlia Francesca. Interpellato da Fazio sulla questione dice scherzando:

Sì è vero! È una cosa importantissima! Ma alcune di queste riprese non avrebbero dovuto essere messe su TikTok, adesso rimprovero mia figlia!

FONTE: Nove TV

