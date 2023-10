Martin Scorsese torna su TikTok con un nuovo video pubblicato, come al solito, da sua figlia Francesca.

Dopo aver provato a indovinare il significato del gergo di TikTok (e non solo) qualche giorno fa, il regista di Killers of the Flower Moon questa volta ha deciso di parlare di muse ispiratrici.

Dopo aver elencato tutti i più grandi attori con cui ha collaborato, il regista parla della necessità di un cambiamento e passa così a fare un provino a un’altra potenziale musa.

Trovate il video qui su TikTok o a seguire:

Francesca Scorsese has done so much for the cinephile community pic.twitter.com/FkgKQcoZf4 — mia 🎃 (@arrivalleneuve) October 19, 2023

LEGGI – Martin Scorsese celebra 50 anni di collaborazioni con Robert De Niro e parla delle sue differenze rispetto a DiCaprio

Killers of the Flower Moon è uscito nelle sale italiane il 19 ottobre con 01 Distribution, in contemporanea con l’uscita mondiale. Trovate tutte le informazioni sul film nella scheda!

