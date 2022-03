Ilsta per tornare in scena con Moon Knight, la serie TV con Oscar Isaac in arrivo in streaming su Disney Plus a partire dal prossimo 30 marzo ( ECCO LA NOSTRA SCHEDA ) ed è proprio da un incontro stampa della serie che arriva questa curiosità collegata alla metropoli di

È stato Oscar Isaac a spiegare (via The Direct) che c’è una ragione per cui questa nuova avventura del Marvel Cinematic Universe non è ambientata a New York, ovvero che la Grande Mela è diventata sovraffollata di supereroi.

La star racconta:

Non so bene, ma quando ho chiesto perché fosse ambientata a Londra mi hanno spiegato che “Abbiamo troppi personaggi in giro per New York” per questo hanno voluto cambiare un po’ lo scenario. Poi personalmente adoro l’umorismo inglese. Roba come The Office e Stath Lets Flats. Trovo irresistibile quel genere d’umorismo e ho pensato “Qua abbiamo l’opportunità di fare qualcosa di speciale: se lo rendessimo inglese? E se avessero chiesto a Peter Sellers di lavorare a un progetto Marvel? Cosa farebbe?”. E ho cominciato a pensare a Karl Pilkington e a Scemo in viaggio. Non tanto per l’accento, ma per il suo senso dell’umorismo basato sul fatto che ignora di essere divertente.

Senza contare le varie serie TV come Hawkeye, The Falcon and the Winter Soldier e quelle proposte, inizialmente, su Netflix e ora arrivate – o in dirittura d’arrivo – in streaming su Disney Plus sono davvero molte le produzioni del Marvel Cinematic Universe ambientate a New York. Nello specifico: L’inbcredibile Hulk, Captain America: Il primo vendicatire, Iron Man 2, Avengers, Avengers: Age of Ultron, Doctor Strange, Spider-Man: Homecoming, Avengers: Infinity War, Avengers: Endgame e Spider-Man: No Way Home.

Cosa ne dite? Vi piacerebbe vedere delle produzioni Marvel con uno scenario differente da quello solito della Grande Mela? Se siete iscritti a BadTaste+ potete dire la vostra nello spazio dei commenti qua sotto!