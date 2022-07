Marvel Studios: tutti i film e le serie TV in arrivo fino al 2025

Al Comic-Con di San Diego, i Marvel Studios hanno alzato i sipario su una larga parte dei film e delle serie TV in arrivo fino al 2025.

Il penultimo lungometraggio dei Marvel Studios, Doctor Strange 2, il cui titolo integrale lo ricordiamo è Doctor Strange nel multiverso della follia, è arrivato lo scorso 4 maggio nei cinema italiani e il 6 maggio in quelli del Nordamerica. A livello globale la pellicola ha raccolto ben 950 milioni di dollari nonostante i soli 45 giorni che l’hanno separato dall’arrivo in streaming su Disney Plus.

E proprio mentre Doctor Strange 2 esordiva nelle sale, su Disney Plus arrivava la serie Moon Knight con Oscar Isaac (ECCO LA NOSTRA SCHEDA DELLA SERIE TV) giungeva al termine.

Poi è stata la volta della serie di Ms. Marvel e del nuovo film di Taika Waititi, Thor: Love and Thunder.

La Fase 4 del Marvel Cinematic Universe volge dunque al termine, in vista del finale del ciclo affidato a Black Panther: Wakanda Forever blockbuster di cui, durante il Comic-Con di San Diego, abbiamo visto il primo teaser trailer (LO TROVATE IN QUESTA PAGINA). È tempo di fare il punto della situazione su tutti i progetti, cinematografici e televisivi, in arrivo fra il 2022 e il 2025 quando la Multiverse Saga giungerà a conclusione con due kolossal, Avengers: The Kang Dynasty e Avengers: Secret Wars, che si preannunciano giù come incredibilmente imponenti.

Marvel: tutti i film e le serie TV in arrivo

Ms. Marvel – 8 giugno 2022

Ms. Marvel è una delle serie Marvel Studios in arrivo sulla piattaforma Disney+. La serie sarà scritta da Bisha K. Ali e racconterà la storia di Kamala Khan, una teenager pachistana-americana. L’eroina vive nel New Jersey e Kevin Feige ha già annunciato che apparirà in futuro nei film del Marvel Cinematic Universe.

I Am Groot – 10 agosto 2022

Una serie di corti animati dedicati a Groot, il celeberrimo membro dei Guardiani della Galassia

She-Hulk – 17 agosto 2022

She-Hulk è una delle serie tv prodotte dai Marvel Studios e in arrivo sulla piattaforma Disney+. She-Hulk è l’alter ego di Jennifer Walters, avvocato e cugina di Bruce Banner, e ha fatto il suo debutto sui fumetti nel 1980. Nella serie sarà interpretata da Tatiana Maslany.

Werewolf by Night – 2022 Data da stabilire

Werewolf by Night, conosciuto in Italia con il nome di Licantropus, è il nome usato da due personaggi della Marvel. Questa produzione sarà uno speciale interpretato da Gael Garcia Bernal, mentre alla regia troveremo il compositore premio Oscar Michael Giacchino

Guardians Of The Galaxy Holiday Special – Tardo 2022 data da stabilire

Lo speciale di Natale concepito da James Gunn che, narrativamente, si posiziona fra Thor: Love and Thunder e Guardiani della Galassia: Volume 3.

What If…? Season 2 – Fine 2022

La seconda stagione della serie animata che propone delle versioni alternative di alcuni momenti fondamentali del Marvel Cinematic Universe.

Secret Invasion – Primavera 2023

Nick Fury e gli Skrull tornano nell’Universo cinematografico Marvel in un’ambiziosa produzione che vede, nel cast, Samuel L. Jackson, Ben Mendelsohn, Kingsley Ben-Adir, Olivia Colman, Emilia Clarke, Christopher McDonald e Killian Scott.

Loki stagione 2 – Estate 2023

Il prosieguo delle avventure nel multiverso di Loki (Tom Hiddleston) e Mobius (Owen Wilson).

Echo – Estate 2023

La serie dedicata a Echo, il personaggio interpretato da Alaqua Cox che abbiamo visto debuttare in Hawkeye. Le riprese sono cominciate verso la fine di aprile.

Ironheart – Autunno 2023

Riri Williams è uno dei nuovi personaggi che avremo modo di vedere in Black Panther: Wakanda Forever. Dopo il lungometraggio, la ritroveremo in una serie TV tutta sua che, teoricamente, potrebbe debuttare nel corso del 2023

Agatha: Coven of Chaos – Inverno 2023

Kathryn Hahn è pronta a tornare nei panni della diabolica Agatha Harkness, personaggio visto e apprezzato in WandaVision, la prima serie TV dei Marvel Studios arrivata su Disney Plus nel 2021.

Daredevil Born Again – Primavera 2024

Le produzioni della ex Marvel Television proposte in esclusiva su Netflix sono ormai tornate a casa su Disney Plus. Dopo l’apparizione di Charlie Cox in Spider-Man: No Way Home, che avveniva quasi contemporaneamente a quella di Vincent D’Onofrio nella serie Tv di Hawkeye, i rumour su un possibile ritorno di Daredevil si sono fatti più insistenti, ma ancora privi di una conferma ufficiale.

Armor Wars – Data da confermare

Armor Wars è la serie tv Marvel Studios con protagonista Don Cheadle ancora una volta nei panni di Rhodey. Nella produzione James Rhodes/War Machine avrà a che fare con dei problemi legati alla tecnologia sviluppata da Tony Stark che, tra le pagine dei fumetti, veniva rubata e usata da alcuni temibili nemici.

Okoye – Data da confermare

Ironheart non sarà l’unica serie a nascere grazie a Black Panther: Wakanda Forever. A quanto pare ci sarà anche quella con Danai Gurira dedicata a Okoye, generale di Dora Milaje e a capo delle forze armate di Wakanda.

Marvel Zombies – Serie da confermare

Secondo svariati rumour, i Marvel Studios starebbero sviluppando la serie tv animata dedicata a uno degli elementi narrativi più interessanti introdotti dalla serie What If…?: le versioni zombi dei personaggi del Marvel Cinematic Universe.

Una serie Disney Plus ancora senza titolo sviluppata dal regista di Shang-Chi Destin Daniel Cretton

Spider-Man: Freshman Year, la serie animata dedicata a Spider-Man

I film dell’MCU confermati finora

Black Panther: Wakanda Forever – 11 novembre 2022

Ant-Man and the Wasp: Quantumania – 5 febbraio 2023

Guardians of the Galaxy Vol. 3 – 5 maggio 2023

The Marvels – 28 luglio 2023

Blade – 3 novembre 2023

Captain America: New World Order – 3 maggio 2024

Thunderbolts – 26 luglio 2024

Fantastic 4 – 8 novembre 2024

Avengers: The Kang Dynasty – 25 maggio 2025

Avengers: Secret Wars – 7 novembre 2025

Deadpool 3 – Da confermare, al Comic-Con non è stato citato

Shang-Chi 2 – Da confermare, al Comic-Con non è stato citato

