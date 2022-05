e la Disney hanno siglato un accordo con Genius Brands e POW! Entertainment per l’utilizzo esclusivo dell’immagine dinei prossimi vent’anni.

Tradotto in termini pratici: per due decadi, l’immagine e il nome di Stan Lee potranno essere impiegati dai Marvel Studios e dalla Disney in film, serie tv e parchi a tema.

Stando all’annuncio fatto da Genius Brands, i Marvel Studios hanno acquistato i diritti di sfruttamento della voce, del nome e delle fattezze di Stan Lee in film e progetti televisivi, così come la facoltà di impiegare immagini, footage e audio già esistenti e registrati con Stan Lee. I diritti di sfruttamento esclusivo sono stati estesi anche ai vari parchi tematici, acquatici e navi da crociera della Disney.

Come noto, la gestione dell’immagine – anche postuma – di Stan Lee è in capo alla già citata POW! Entertainment in base ad accordi stipulati dal fumettista per tutto quello che non aveva a che fare con il lavoro svolto per la Casa delle Idee.

Andy Heyward, Chairman & CEO di Genius Brands, dice nella nota ufficiale:

Siamo orgogliosi di essere gli amministratori degli inestimabili diritti sul nome, le fattezze, il merchandise e il marchio di Stan Lee. E, per Stan Lee, non ci sono posti migliori in cui trovarsi della Marvel e della Disney, dei loro film e dei loro parchi a tema. Mentre stiamo per entrare nel centenario della sua nascita, il 28 dicembre del 2022, siamo emozionatissimi al pensiero di veder onorata la sua memoria e la sua eredità continuerà a deliziare i fan grazie a questo accordo di lunga durata con la Marvel.

