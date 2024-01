Da quando i Marvel Studios hanno licenziato Jonathan Majors poche ore dopo la condanna dell’attore per due capi d’accusa di aggressione e molestie nei confronti di Grace Jabbari, si è spesso e volentieri letto in giro il nome di Colman Domingo (The Walking Dead) come papabile rimpiazzo per il ruolo del villain Kang.

Adesso è proprio Colman Domingo a parlare della possibilità di avviare una collaborazione con i Marvel Studios per Kang, ma, chiaramente, ai microfoni di Entertainment Tonight ha detto di non sapere nulla di nulla.

Non lo so, cerco sempre di concentrarmi su quello che sto facendo in un dato momento. So che ci sono discussioni e conversazioni in corso, e non so quanto di ciò sia vero. Non ho ricevuto informazioni neanche dal mio team, non riesco a capire se sia vero o no. I fan sono appassionati. In qualche modo il mio nome è là fuori nel mondo e mi piace l’idea di sentirmi tirato in ballo con qualcuno che parla amorevolmente e gentilmente di qualcosa, è una cosa bellissima.