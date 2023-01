Secondo lo sceneggiatore di Ant-Man and the Wasp: Quantumania, Jeff Loveness, la Fase 4 dei Marvel Studios è ispirata ai fatti carichi di tensione della vita vera.

Loveness, che sarà anche autore della sceneggiatura di Avengers: Kang Dynasty, ha parlato dell’impatto delle tensioni nel mondo sull’UCM durante un’intervista con SFX.

La Fase 4 è stata quasi un periodo di ricostruzione, di calma dopo la tempesta di Endgame. Ora è quasi tempo di una pace relativa, ma se devo dire la mia, è un po’ come il mondo di oggi.

Le elezioni si stanno sgretolando in tutto il mondo, non stiamo facendo abbastanza per il cambiamento climatico e la Terza guerra mondiale potrebbe scoppiare da un momento all’altro. Le cose vanno relativamente bene al momento, ma la sensazione è che tutto potrebbe andare storto molto velocemente, in centinaia di modi diversi. E siamo tutto un po’ paralizzati perché abbiamo la sensazione di non essere pronti.