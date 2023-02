Marvel Studios: uno dei produttori parla del futuro “horror” dopo Licantropus

Quello di Licantropus (Werewolf by Night) non ha rappresentato un capolino una tantum nel mondo più cupo dei Marvel Studios.

In occasione della premiere di Ant-Man and the Wasp: Quantumania, il produttore Stephen Broussard ha parlato con Comicbook della possibilità di scoprire altri personaggi:

Beh, posso dire che stiamo cominciando a introdurre alcuni personaggi del mondo più cupo che sono davvero forti, personaggi che appartengono al lato più mostruoso, soprannaturale e dell’occulto che arriveranno in maniera molto organica man mano. Ci sono modi per portare avanti quelle storie in modo fresco e nuovo, facendo capolino nella parte più horror.

