Quanti progetti i Marvel Studios hanno al momento in sviluppo attivo?ne ha parlato di recente in occasione di un’intervista al “ El Cafecito “.

Nel corso dell’intervento, il conduttore ha fatto notare che tra film e serie ci sarebbero ben 35 progetti in sviluppo, ma Alonso lo ha corretto subito.

“Al momento stiamo lavorando a 31 progetti, non ne aggiunga altri 4, la prego” ha commentato.

Ricordiamo che proprio alla luce dell’espansione sempre più costante dell’Universo Marvel, Victoria Alonso ha ottenuto di recente un nuovo ruolo.

La vicepresidente esecutiva e produttrice esecutiva è stata promossa a presidente della produzione fisica e post-produzione, degli effetti visivi e della produzione animata per i Marvel Studios.

Si occuperà quindi di tutti i film delle serie in sviluppo dai Marvel Studios (sia live-action che animata) e continuerà a rispondere a Lois D’Esposito.

Alonso è diventata produttrice esecutiva con il primo Avengers (2012) e continuerà a figurare in quel ruolo per Eternals, Doctor Strange in the Multiverse of Madness e Thor: Love and Thunder.

Abbiamo fatto una ricapitolazione di tutti i progetti Marvel in sviluppo in uno speciale apposito che trovate linkato a seguire.

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!