I Marvel Studios hanno registrato i marchi per due potenziali film di Avengers, Captain America e la Multiverse Saga

A poche ore dalla presentazione dei Marvel Studios in Sala H al San Diego Comic-Con, arrivano alcuni dettagli decisamente curiosi sui marchi registrati dalla compagnia.

Un utente su Reddit ha infatti scoperto che la Mitscherlich, compagnia tedesca che si occupa di proprietà intellettuali sin dal 1896, ha emesso una richiesta formale per la registrazione di quelli che sembrerebbero due film di Avengers, potenzialmente intitolati “Secret Wars” e “The Kang Dinasty”, e uno di Captain America, intitolato “New World Order”.

Ha inoltre richiesto la registrazione del marchio “Thunderbolts”, di cui un film è in sviluppo come appreso il mese scorso, e infine di “Multiverse Saga”, che dovrebbe riflettere il nome della nuova saga dopo quella dell’Infinito.

Il dato effettivamente curioso e che getta benzina sul fuoco è che era stata proprio la Mitscherlich a richiedere nel 2020 la licenza per progetti come “Secret Invasion”, “Iron Heart” e “I Am Groot” a poche ore dagli annunci all’Investor Day della Disney.

Cresce allora l’attesa per tutto ciò che sarà annunciato stanotte durante il panel dei Marvel Studios al San Diego Comic-Con, che noi seguiremo in diretta su Twitch.

Ecco i link a tutte le pagine dei marchi registrati:

Aggiornamento – Nelle ultime ore un’altra compagnia, la Carpmaels & Ransford (Ireland) LLP, ha richiesto la registrazione di altri marchi, che potrebbero invece riflettere il titolo di alcuni fumetti: