I Marvel Studios, una delle presenze solitamente più attese al Comic-Con di San Diego, salteranno l’edizione del 2023 e non organizzeranno alcun panel in Sala H.

La notizia, data in esclusiva da The Wrap, non risulta particolarmente sorprendente in virtù degli ultimi sviluppi sia, più in generale, a Hollywood e dintorni, che, nello specifico, in seno ai Marvel Studios. Il team di Kevin Feige and co., proprio durante l’abituale panel del sabato sera tenutosi al Comic-Con del 2022, aveva annunciato in pompa magna, tutti i progetti della Fase 5 e della Fase 6 del Marvel Cinematic Universe (ECCO TUTTI I DETTAGLI).

Solo che, nel frattempo, lo studio ha dovuto fare i conti da una parte con dei risultati critico-commerciali decisamente altalenanti (in aggiunta ai problemi legali dell’attore scelto per interpretare il principale villain di queste Fasi, ovvero Jonathan Majors) e, dall’altra, con uno sciopero degli sceneggiatori che sta inevitabilmente rallentando i lavori dell’industria.

È notizia di qualche giorno fa che, con l’eccezione di Deadpool 3, unico lungometraggio la cui data di uscita è stata addirittura anticipata, tutti i principali progetti dello studio hanno subito dei drastici slittamenti nella release (TUTTO QUELLO CHE C’È DA SAPERE). A tutto questo, vanno aggiunte le preoccupazioni per un altro potenziale sciopero, quello degli attori, che potrebbe diventare realtà alla fine di giugno. Qualora l’eventualità del picchetto dovesse concretizzarsi, alele star di Hollywood non sarebbe consentito partecipare ad alcun tipo di attività promozionale, categoria in cui rientrerebbe anche un panel del Comic-Con.

Proprio per questo fra progetti rimandati e con la lavorazione in pausa a causa dello sciopero degli sceneggiatori e un potenziale sciopero degli attori all’orizzonte, i Marvel Studios, che saranno comunque sullo showfloor della manifestazione californiana con uno stand, hanno deciso di non organizzare alcuna presentazione tramite panel. The Wrap segnala che anche altre realtà come Universal e HBO starebbero valutando la cosa.

Vi terremo aggiornati…

FONTE: The Wrap

