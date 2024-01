Production Weekly, il sito che riporta tutti gli aggiornamenti sulle produzioni cinematografiche e televisive, ha diramato alcune novità sui film dei Marvel Studios prossimamente in lavorazione: ecco allora il punto sulle prossime uscite e sui progetti in lavorazione.

Innanzitutto, ecco una ricapitolazione delle date d’uscita dei progetti cinematografici e televisivi tra cui anche quelli animati come Your Friendly Neighborhood Spider-Man e Eyes of Wakanda. Visto quanto accaduto negli ultimi mesi, è possibile che alcuni titoli continuino a slittare.

Deadpool 3 (26 luglio 2024);

(26 luglio 2024); Agatha: Darkhold Diaries (2024 – Disney+);

(2024 – Disney+); Your Friendly Neighborhood Spider-Man (2024 – Disney+);

(2024 – Disney+); Eyes of Wakanda (2024 – Disney+);

(2024 – Disney+); Captain America: Brave New World (15 febbraio 2025);

(15 febbraio 2025); Ironheart (2025 su Disney+);

(2025 su Disney+); Fantastic Four (2 maggio 2025);

(2 maggio 2025); Daredevil: Born Again (2025 – Disney+);

(2025 – Disney+); Thunderbolts (25 luglio 2025);

(25 luglio 2025); Blade (7 novembre 2025);

(7 novembre 2025); Avengers: The Kang Dynasty (1° maggio 2026);

(1° maggio 2026); Avengers: Secret Wars (7 maggio 2027);

A che punto sono i film?

Captain America: Brave New World

La prima sessione di riprese di Captain America 4 si è svolta dal 27 marzo a luglio 2023. Le riprese aggiuntive, che saranno consistenti, si terranno nel periodo compreso tra febbraio e maggio 2024, ma non per tutto il corso dei quattro mesi.

Ironheart

Girato tra giugno e novembre 2022, Ironheart è finito nel dimenticatoio per mesi e mesi. Le riprese aggiuntive si terranno finalmente a breve, entro la primavera 2024 in vista della distribuzione nel 2025. Di recente la protagonista Dominique Thorne ha parlato con grande emozione del progetto a Deadline Hollywood: “Le riprese sono finite. Vi anticipo di tenervi pronti e allacciare le cinture: sarà mozzafiato, come tutto il resto. Sarà un viaggio epico che non vedo l’ora di condividere“.

Thunderbolts

In vista dell’inizio delle riprese previsto per marzo 2024, arrivano alcuni aggiornamenti. Andrew Droz Palermo (Sir Gawain e il Cavaliere Verde, Moon Knight) ha sostituito Steve Yedlin (Looper, Knives Out, Glass Onion, Star Wars: Gli ultimi Jedi) come direttore della fotografia. Nel ricco cast, oltre ai volti già confermati, dovrebbero esserci anche Rachel Weisz e Lawrence Fishburne, di ritorno nei panni di Melina Vostakov e Bill Foster (da notare che i loro assistenti erano già stati inseriti nella pagina IMDb del film).

Fantastic Four

Le riprese di Fantastic Four, dopo vari slittamenti, hanno un inizio fissato per agosto 2024 ai Pinewood Studios di Londra. Non dovrebbe mancare molto all’annuncio dei volti dei quattro protagonisti.

Avengers 5

Production Weekly ha fissato la produzione di Avengers 5 a “2024 inoltrato” nel Regno Unito, ma è possibile che visti i recenti slittamenti, gli scioperi e il licenziamento di Jonathan Majors, i Marvel Studios decidano di rimandare tutto al 2025.

Spider-Man 4

La produzione di Spider-Man 4, con Chris McKenna e Erik Sommers di ritorno nel ruolo di sceneggiatori, è prevista per il 2025. Tra i potenziali registi sia Jon Watts che Drew Goddard, ma nulla esclude che la Sony decida di ingaggiare un altro nome.

Armor Wars

Trasformato da serie a film, Armor Wars entrerà in produzione nel 2025, perciò non arriverà al cinema prima del 2026. Nei panni di War Machine ancora una volta Don Cheadle, che potrebbe essere affiancato da Dominique Thorne (Ironheart), Julia Louis-Dreyfous (Valentina Allegra de Fontaine) e Sam Rockwell (Justin Hammer).

Quale delle prossime uscite dei Marvel Studios attendete di più? Ditecelo nei commenti!

