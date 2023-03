I Marvel Studios stanno girando in segreto uno speciale su Mephisto con Sacha Baron Cohen?

Sono mesi che circolano in rete alcune voci sulla possibilità che, dopo le speculazioni infinite dei fan, Mephisto faccia effettivamente capolino in un prodotto dei Marvel Studios. L’attore che è stato più volte associato al personaggio in questione è Sacha Baron Cohen, il cui ultimo ruolo è stato in Borat – Seguito di film cinema.

Jeff Sneider di The Ankler ha gettato ulteriore benzina sul fuoco riportando di aver sentito le stesse voci: stando al giornalista, infatti, la Marvel starebbe girando uno speciale targato Marvel Studios Special Presentations come Licantropus proprio dedicato a Mephisto.

Le riprese sarebbero in corso in segreto sul set di Agatha: Coven of Chaos, la serie Disney+ ora in fase di riprese.

RUMOR: A MEPHISTO special starring Sacha Baron Cohen is in the works at Marvel. — Jeff Sneider (@TheInSneider) March 16, 2023

Immagine di copertina: fan art a cura di 83 Pixel Studios