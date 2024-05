Dopo quindici anni di corsa sfrenata, nel 2024 i Marvel Studios hanno subito un drastico stop: oltre a Deadpool & Wolverine non ci sono altri film in uscita, mentre su Disney+ arriverà, oltre a Echo, solo Agatha: Darkhold Diaries.

In occasione dell’incontro con gli azionisti per annunciare i dati trimestrali, il CEO della Disney Bob Iger ha voluto confermare la nuova strategia produttiva e distributiva dello studio, che dal 2025 non vedrà uscire al cinema più di tre film all’anno e non più di due serie televisive su Disney+.

Il motivo è da ricercarsi nella strategia più ampia della Disney di “ridurre la quantità di produzioni e concentrarsi sulla loro qualità”, in particolare ai Marvel Studios:

Stiamo lentamente diminuendo il volume, probabilmente faremo circa due serie all’anno invece delle quattro a cui avevamo abituato il pubblico, e ridurremo il numero di film da quattro a due, massimo tre all’anno. E stiamo lavorando duramente in quella direzione. Ci sono un paio di bei film Marvel per il 2025, andremo verso nuovi film degli Avengers verso i quali siamo particolarmente entusiasti. In generale mi sento molto soddisfatto dei nostri piani. Mi sono concentrato sul passare più tempo su questa divisione. Mi fido tantissimo del nostro team, e le proprietà intellettuali a nostra disposizione, incluse quelle su cui stiamo facendo dei sequel, sono seconde a nessuno.

Nel caso delle serie televisive, Iger ha sottolineato che alcune di queste (come Agatha) sono “vestigia di ciò che era il nostro desiderio di crescere il volume di serie prodotte”.

La cosa interessante è che nel citare i film Marvel dell’anno prossimo, Iger ha parlato di “un paio di titoli” come Captain America: Brave New World e Thunderbolts*, ma ha mancato di citare Fantastic Four, le cui riprese devono effettivamente ancora iniziare nonostante abbia una data di uscita fissata per il 25 luglio 2025.

Vi terremo aggiornati!

