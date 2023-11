Attenzione: l'articolo contiene spoiler

In un’intervista con ScreenRant, Nia DaCosta, Mary Livanos e Laura Karpman, rispettivamente regista, produttrice esecutiva e compositrice di The Marvels, hanno avuto modo di commentare un rumour che girava prima dell’uscita del film. La questione ci porta inevitabilmente a fare degli SPOILER, quindi non proseguite la lettura se non avete ancora visto il film o non volete anticipazioni.

Nella scena dei titoli di coda di The Marvels, vediamo infatti comparire Bestia, noto personaggio degli X-Men. Un riferimento al celebre gruppo di supereroi era però già presente nelle note di produzione del film, che facevano riferimento alle musiche di X-Men 2 e X-Men: Giorni di un futuro passato. Alla domanda sul significato di questo collegamento, il team ha risposto come segue:

Nia DaCosta: Il riff che hanno usato nello show. Deve essere stata Laura a ispirarsi a quello. Anch’io amo X-Men. Penso che sia uno dei migliori film di supereroi di tutti i tempi. È davvero speciale e ha un posto molto grande nel mio cuore. Non ho fatto consapevolmente riferimento alla musica per questo film. Ma credo che Laura si sia ispirata in questo senso. Mary Livanos: Beh, l’idea di qualcosa legato agli X-Men è incredibilmente entusiasmante, ed è tutto ciò che posso dire al riguardo. Laura Karpman: Penso che lascerò che tutti si godano il film e vedano quello che i personaggi vedono, su questo versante. Vi divertirete.

The Marvels è ambientato dopo l’ultima scena della prima stagione della serie Ms. Marvel in cui era apparsa a sorpresa Carol Danvers (Brie Larson). Kamala Khan (Iman Vellani) sembra ora essere legata alla supereroina e a Monica Rambeau (Teyonah Parris). Le tre giovani si ritrovano infatti costrette a unire le forze per affrontare un nuovo nemico.

Diretto da Nia DaCosta, The Marvels è al cinema dal 10 novembre negli USA, dall’8 novembre in Italia. Nel cast Brie Larson, Teyonah Parris, Iman Vellani, Samuel L. Jackson, Seo Jun Park, Zawe Ashton. Alla regia Nia DaCosta. Trovate tutte le informazioni nella scheda del film!

Cosa ne pensate del riferimento agli X-Men presente in The Marvels? Lasciate un commento!

Seguiteci su TikTok!

FONTE: ScreenRant

Approfondimenti sui Marvel Studios

Classifiche consigliate