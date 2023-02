Mary Bromfield sul futuro del DC Universe dopo Shazam! 2: “Siamo in ottime mani”

Grace Caroline Currey, il volto di Mary Bromfield in Shazam! Furia degli Dei, ha parlato con The Direct del futuro del DC Universe guidato da James Gunn e Peter Safran.

“Sono una grande fan dell’universo DC e anche un’appassionata di fumetti” ha commentato l’attrice. “Sono davvero, davvero curiosa di scoprire cos’è che faranno e quali storie racconteranno. Lavoro con Peter [Safran] da quando ho 18 anni ed è adorabile, ha fatto un grande lavoro nell’elevare l’horror e sono curiosa di scoprire cosa farà con la DC“.

Ha poi aggiunto:

Siamo in ottime mani. I piani mi emozionano perché so che James Gunn è in grado di apportare così tanto alla mitologia dei fumetti e ha così tanta esperienza. Non ho partecipato ad alcuna conversazione naturalmente, ma sarò pronta non appena avranno bisogno di me.