Master & Commander: Peter Weir spiega perché secondo lui il film è ancora così amato

Master & Commander – Sfida ai confini del mare non fu un grande successo all’epoca della sua uscita nelle sale (appena 211 milioni di dollari d’incasso a fronte di un budget di 150), ma col corso del tempo è diventato un titolo molto amato. In un’intervista con GQ, il suo regista Peter Weir, ha dichiarato perché secondo lui un film arrivato vent’anni fa e ambientato nell’800 abbia ancora una grande risonanza. Ecco le sue parole:

Si tratta di come gli uomini (e i ragazzi) si comportavano in quell’epoca e in quelle circostanze. Come intendevano concetti come “dovere” e “coraggio”. Forse questo ha una certa rilevanza oggi. I tempi cambiano e con essi le mode, ma alcune cose rimangono immortali. Questo film tocca quelle cose immortali.