L’adattamento live action diha un nuovo He-Man e un nuovo studio: dopo l’addio di Noah Centineo ormai quasi un anno fa , Mattel Films ha trovato un nuovo volto per l’eroico protagonista del film. Si tratta di Kyle Allen, visto recentemente in West Side Story . Parallelamente, la Sony si è sfilata dal progetto, che invece verrà distribuito in tutto il mondo da Netflix (ma la Sony si occuperà della distribuzione in Cina).

Confermato anche l’inizio delle riprese, che partiranno in estate. Alla regia Aaron e Adam Nee, che hanno diretto film come Band of Robbers e The Lost City: i due fratelli hanno anche curato la sceneggiatura assieme a David Callaham.

“Masters of the Universe è una proprietà intellettuale iconica che ha formato l’immaginazione di un’intera generazione di ragazzi con un messaggio: diventare la versione migliore di se stessi,” ha commentato Robbie Brenner, produttore esecutivo di Mattel Films. “Insieme ai nostri partner di Netflix, non vediamo l’ora di mostrare al pubblico che a Eternia può succedere qualsiasi cosa. Continueremo a svelare questo franchise globale in maniere inedite, e non vediamo l’ora di vedere Kyle scontrarsi con Skeletor in questa saga live-action epica”.

Il blockbuster è in sviluppo da 14 anni, e si concretizzerà finalmente grazie alla collaborazione tra Mattel e Netflix, avviata l’estate scorsa con la animata Masters of the Universe: Revelation, un prosieguo della storyline della serie originale degli anni ottanta.

Come noto, Dolph Lundgren interpretò il personaggio di He-Man nel 1987, nel primo film, cinque anni dopo la sua nascita come giocattolo della Mattel. He-Man divenne un’icona grazie anche e soprattutto alla serie animata degli anni ottanta. Il nuovo film racconterà la storia di un orfano di nome Adam che scopre di essere il principe di un mondo lontano e di essere destinato a grandi cose: salvare la terra che gli fu sottratta quando era un bambino. Dovrà riconquistare il potere e le sue abilità per salvare la sua casa dal male.

