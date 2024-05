Ci siamo! Dopo anni di sviluppo e di false partenze, Amazon MGM sembra lo studio giusto per realizzare He-Man e i Masters of the Universe. Dopo aver annunciato la data di uscita del film, oggi è stato fatto l’atteso annuncio sul casting di He-Man: sarà Nicholas Galitzine, star di Rosso, Bianco e Sangue Blu e The Idea of You (entrambi usciti su Prime Video) a interpretare l’iconico personaggio Mattel.

A dirigere la pellicola Travis Knight, che sta lavorando su una sceneggiatura di Chris Butler. David Callaham, Aaron Nee e Adam Nee hanno lavorato su una bozza precedente dello script.

Precedentemente in sviluppo presso Sony e Netflix, il film sarà distribuito esclusivamente nei cinema di tutto il mondo il 5 giugno 2026.

Incentrato sulla battaglia tra l’eroico He-Man (alias Principe Adam di Eternia) — l’uomo più potente dell’universo — e il malvagio Skeletor, il franchise Masters of the Universe è stato introdotto con una linea di popolari action figure nel 1982. Un anno dopo, la serie animata He-Man and the Masters of the Universe ha debuttato, diventando uno dei primi programmi per bambini a essere trasmesso in syndication durante le sue due stagioni. Sono seguiti diversi altri adattamenti cinematografici e televisivi, e oggi il franchise continua a espandersi attraverso giocattoli e videogiochi.

Il film racconterà la storia del principe Adam il quale, precipitato sulla Terra in una navicella spaziale, è stato separato dalla sua magica Spada del Potere – l’unico legame con la sua casa su Eternia. Dopo averla rintracciata quasi due decenni dopo, il principe Adam viene trasportato di nuovo attraverso lo spazio per difendere il suo pianeta natale contro le forze malvagie di Skeletor. Ma per sconfiggere un villain così potente, il principe Adam dovrà prima scoprire i misteri del suo passato e diventare He-Man: l’uomo più potente dell’Universo!

