Da anni e anni si cerca di riportare sul grande schermo Masters of the Universe, il popolare franchise delle action figure Mattel di He-Man and co., e, dopo il tracollo del progetto in fase di sviluppo presso Netflix (ECCO I DETTAGLI), pare che qualcosa stia ricominciando a muoversi.

Deadline scrive infatti che Travis Knight, il presidente e amministratore delegato della Laika Entertainment (Coraline, ParaNorman) già regista dello spin-off di Transformers, Bumblebee, sarebbe nelle fasi finali di trattative per assumere la regia di Masters of the Universe. L’accordo non sarebbe stato ancora chiuso, ma tutto sembra indicare che la cosa possa avvenire a breve: si tratta solo di defnire i vari dettagli.

Chris Butler riscriverà la sceneggiatura sulla base di quanto già realizzato da David Callaham e Aaron & Adam Nee. Amazon, tramite la MGM, sta definendo gli accordi per accaparrarsi la gestione cinematografica dei diritti del brand per un film che verrà prodotto insieme a Robbie Brenner della Mattel e alla Escape Artists.

Nessuna delle parti tirate in ballo da Deadline ha commentato la cosa in via ufficiale.

He-Man era già arrivato nelle sale nel lontanissimo 1987 con I dominatori dell’universo (Masters of the Universe), il film interpretato da Dolph Lundgren nei panni del popolare eroe e Frank Langella in quelli del villain Skeletor.

Curiosità: Travis Knight, per chi non lo sapesse, è figlio di Penelope “Penny” Parks e Phil Knight, fondatore e presidente della Nike.

FONTE: Deadline

Classifiche consigliate