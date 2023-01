Dal 27 gennaio sarà disponibile su Prime Video Un matrimonio esplosivo, commedia romantica con Jennifer Lopez e Josh Duhamel (GUARDA IL TRAILER). Nel film, la coppia riunisce le rispettive famiglie per il proprio matrimonio, ma durante la cerimonia tutti gli ospiti vengono presi in ostaggio. A interpretare la madre dell’uomo, troviamo Jennifer Coolidge, la cui presenza non è certo passata inosservata ai colleghi. In occasione della premiere a Los Angeles, Duhamel ha infatti raccontato a The Hollywood Reporter:

È una delle mie attrici preferite da molto tempo. Ci siamo divertiti molto a lavorare insieme – è davvero un’osservatrice, si siede ed è così sboccata ed esilarante. E tra l’altro non sai mai cosa farà davanti alla macchina da presa.

Un altro membro del cast, D’Arcy Carden, ha ricordato inoltre che sono stati nella Repubblica Dominicana per mesi a girare Un matrimonio esplosivo e Jennifer Coolidge era inizialmente orgogliosa di arrivare con una sola valigia, salvo poi presentarsi con sette a grandezza naturale:

“The White Lotus [serie HBO a cui l’attrice ha preso parte nella prima stagione] prende vita: aveva almeno un bagaglio pieno di kimòno di seta”.

Nel film sono presenti inoltre diverse scene d’azione, che hanno compreso stuntman, elicotteri e barche e hanno messo a dura prova i due co-protagonisti. La produttrice Elaine Goldsmith-Thomas ha raccontato che il suo giorno più folle è stato quello in cui Lopez stava facendo un’acrobazia in cui il suo vestito si impigliava in una jeep e la trascinava con sé. Dopo la riprese però “il vestito non si sganciava. Siamo rimasti tutti lì per un attimo e Jennifer ha detto: ‘Non è…!’. Che momento è stato!”

Nel cast troviamo anche Sônia Braga, Cheech Marin, Selena Tan, Callie Hernandez, Desmin Borges, Steve Coulter, Alberto Isaac e Lenny Kravitz.

Cosa ne pensate di Jennifer Coolidge in Un matrimonio esplosivo? Lasciate un commento!

FONTE: THR