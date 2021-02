In una chiacchierata fatta con Variety è tornato a parlare disenza rivelare nulla sulla trama del film, ma parlando un po’ nel dettaglio dell’esperienza sul set cone l’ambiente che c’era e si respirava durante le riprese del kolossal.

Neil Patrick Harris spiega:

A volte te ne stavi seduto per un’ora aspettando che le nuvole se ne andassero e si schiarisse per poi girare rapidamente il film. Si potevano girare pagine di roba in trenta minuti e avevi fatto. Ti viene da pensare che un film gigantesco come questo sia al 100% fatto di storyboard, animatic, controlli continui delle riprese. Ma si tratta di un’esperienza che lei ha già vissuto altre tre volte e sospetto che, questa volta, abbia voluto fare le cose a modo suo. Non avevi la sensazione che fosse effettivamente quella cosa gigante che è perché lei faceva in modo che il tutto fosse un’esperienza molto intima.